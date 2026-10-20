El Saló del Comerç celebra este miércoles y jueves en Barcelona su primera edición

Recinto de Fira de Barcelona en Montjuïc - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Saló del Comerç celebrará este miércoles y jueves su primera edición, en concreto, en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, y con el objetivo de convertirse en un "espacio referente" para el comercio local, informa la entidad ferial en un comunicado este martes.

El nuevo salón prevé abordar los retos de los comercios locales, como es la digitalización, las ventas, el cambio generacional o la atracción de talento, e incluirá talleres, actividades de 'networking' y presentaciones de expertos y comerciantes.

Está previsto que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, visite el evento, que se inicia en el marco de la capitalidad europea del comercio local que ostenta este año la ciudad, junto con la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Promoción Económica y Trabajo, Feminismos y Memoria Democrática, Raquel Gil, y la directora general de Comercio de la Generalitat de Catalunya, Marta Angerri.

El salón se celebrará en paralelo al Saló de l'Ocupació, en el que hay programadas más de 160 actividades centradas en la búsqueda de empleo, y participarán más de cien empresas y entidades con más de mil ofertas de empleo.

Gil también visitará este salón, acompañada por el secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos; el director general de Barcelona Activa, Lorenzo Di Pietro; la directora del Saló de l'Ocupació y del Saló del Comerç, Eva Aramendía, y el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.