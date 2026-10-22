El Saló de l'Ocupació y el Saló del Comerç cierran con 14.500 visitantes

Visitantes en el Saló de l'Ocupació - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Saló de l'Ocupació y el nuevo Saló del Comerç han cerrado este jueves sus puertas con un total de 14.500 visitantes entre ambos eventos, informa Fira de Barcelona en un comunicado este jueves.

Ambos salones se han celebrado este miércoles y jueves en el recinto Montjuïc de la institución ferial, y son organizados por Fira de Barcelona e impulsados por el Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa.

El Saló de l'Ocupació ha concentrado la mayor afluencia de público y "reafirma su buena salud como cita de referencia para la empleabilidad y las oportunidades laborales en la ciudad".

La edición de este año ha duplicado su superficie expositiva y ha reorganizado sus contenidos en distintas áreas temáticas para facilitar los recorridos y ofrecer una respuesta más especializada a las necesidades de los asistentes.

El Saló de l'Ocupació se ha estrenado como un "nuevo espacio de encuentro para el sector" y es una de las iniciativas de la Capitalidad Europea del Comercio Local de Barcelona 2026.