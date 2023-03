E-Show cierra su 40 edición con más de 8.700 asistentes, un 24% más

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 40 edición de E-Show ha cerrado este jueves con la presencia de 8.700 asistentes, un 24% más que en 2022, informa la organización en un comunicado este jueves.

La feria, impulsada por CloserStill Media, ha tenido lugar en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona y ha contado con más de 200 conferencias y 150 speakers.

El encuentro ha incluido más de 130 estands, un 13% más que el año anterior, y el presidente de CloserStill Media España, Agustín Torres, ha asegurado que se "han superado todas las expectativas".

Durante dos días, directivos de empresas como Orange, Naturgy, Toyota, Lidl, Air Europa, Henkel, Desigual, PepsiCo y Unilever has abordado el presente y el futuro, y han presentado sus casos de éxito empresas de gran crecimiento como Nude Project, Mr Wonderful y We Are Knitters.

El encuentro también ha vuelto a celebrar los E-Awards para destacar empresas, estrategias y directivos del sector del eCommerce y el marketing digital.