El Sónar 2022 retomará su formato habitual con la diversidad cultural como eje

Sónar+D se expande y Chemical Brothers, Moderat y C.Tangana encabezan el cartel musical

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival internacional de música, creatividad y tecnología Sónar 2022, que se celebrará del 16 al 18 de junio en los recintos de Montjuïc y Gran Via de Fira de Barcelona, retomará su formato habitual y tendrá como ejes la diversidad cultural y los retos medioambientales, en una programación que contará con más de 170 actividades, de las que 117 serán actuaciones en una docena de escenarios.

En rueda de prensa, uno de los codirectores del Sónar, Ricardo Robles, ha afirmado que durante la pandemia han podido hacer ediciones adaptadas, dos ediciones en Estambul y una en Lisboa, pero que "hace más de 1.000 días" que no hay el formato grande de festival.

Robles ha explicado que la pandemia les ha permitido revisar formatos y contenidos, y ha subrayado los dos ejes principales: una diversidad cultural con artistas de 32 países que pretende ser "una fotografía de cómo se transforma la cultura popular", y el medioambiental en la mayoría de contenidos con lo que quieren hacer una labor de concienciación.

Ha asegurado que la venta de entradas está yendo "muy bien", ha remarcado que mantienen los aforos en 17.000 personas para cada una de las tres jornadas del Sónar de Día en el recinto de Montjuïc y 32.000 para las dos del Sónar de Noche en Gran Via, y ha remarcado que es un festival arraigado a Barcelona al que encanta ir a otras ciudades como embajadores de la ciudad.

La programación musical, desgranada durante los últimos meses, tendrá bandas como The Chemical Brothers, Moderat, The Blaze, Arca, C.Tangana, Maria Arnal i Marcel Bagés, Niño de Elche, Bonobo, Nathy Peluso, Morad, La Chica, Charlotte de Witte, Richie Hawtin, Samantha Hudson y The Blessed Madonna, entre muchos otros.

El codirector Enric Palau ha remarcado que se trata de un "Sónar expandido" que ponen al límite las fronteras estilísticas, y ha resaltado la satisfacción de que artistas como C.Tangana y Nathy Peluso, que actuaron en el festival en sus inicios, lo hagan años después como cabezas de cartel.

Palau ha añadido que bandas como The Chemical Brothers y Moderat presentarán en el Sónar sus nuevos espectáculos y que The Blaze debutarán en el festival, así como ha remarcado que hay también en el cartel un carácter festival, para lo que hay "más ganas que nunca", con propuestas como Folamour, Reinier Zonnevald, The Blessed Madonna, Eric Prydz, Anfisa Letyago y el colectivo berlinés Herrensauna XXL, que debutará en España.

SÓNAR+D

Los directores del Sónar han explicado que el Sónar+D se remodela completamente y pasa a celebrarse en el Palau de Congressos, en un formato en el que "se diluyen las fronteras" entre festival y congreso con más de 60 actividades con más de 50 ponentes.

Los principales ejes temáticos de Sónar+D girarán en torno a la inteligencia artificial, la ecología acústica y las economías digitales y el criptoarte, con ponentes como Trevore Paglen, Kate Crawford, David Quayola, Bernie Krause y Lugh O'Neill, entre otros.

La comisaria de Sònar+D Antònia Folguera ha destacado el nuevo escenario Stage+D, dedicado a charlas con alto componente audiovisual y presentaciones híbridas entre la conferencia y la 'performance' con la disposición de siete pantallas y la voluntad de ser inmersivo.

El cocomisario José Luis de Vicente ha explicado que SonarExtra propone una ruta por el centro de Barcelona y llevará el proyecto 'Hyperorgan' al Palau Güell, con un órgano capaz de ser activado mediante herramientas informáticas, la instalación inmersiva 'Transcient' en el hotel ME Barcelona, y la instalación 'Sondear' de Mika Vainio en la Fundació Tàpies.

El festival Sónar aterrizará este verano con 'Un SónarVillage a S'horabaixa' en Mallorca con una programación de DJ en el antiguo Aquapark de Calvià con un aforo para 5.000 personas los días 16 de julio, 6 de agosto y 3 de septiembre, en colaboración con la promotora de Mallorca Live Festival.