La 080 Barcelona Fashion inicia su 38 edición con 26 desfiles y una apuesta por la moda circular

Imagen de un desfile de la 080 Fashion Barcelona - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

080 Barcelona Fashion ha iniciado este martes su 38 edición con un total de 26 desfiles previstos entre el 20 y el 23 de octubre y con una apuesta por la moda circular, la creatividad y la proyección internacional.

El evento, que se celebra este año en el Marina Vela-Port Vell de Barcelona, se ha inaugurado en un acto con la presencia del conseller de Empresa y Trabajo del Govern de la Generalitat, Miquel Sàmper, el director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), Moisés Rodríguez, y la comisionada de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona, Nadia Quevedo.

"ESCAPARATE DE TALENTO"

El conseller Sàmper ha puesto en valor que "la moda catalana es un ecosistema completo y diverso que integra a toda la cadena de valor".

Además, ha destacado el rol de la 080 Barcelona Fashion como "escaparate de talento, motor de competitividad y punto de encuentro para el conjunto del ecosistema de la moda".

El cartel de esta edición está formado por firmas como 404 Studio, Acceptance Letter, Alexandri Studio, Antonio Acuario y Custo Barcelona.

'NÒMADE'

El primer desfile del programa ha sido el de 080 Reborn, la quinta edición del proyecto impulsado por los organizadores del evento con la colaboración de la Agència de Residus de Catalunya y Girbau Lab que tiene como objetivo principal concienciar sobre el impacto de la industria textil y dignificar el uso de la ropa de segunda mano.

La colección del 080 Reborn de este año se llama 'Nòmade', está dirigida creativamente por Fermín & Giles y reivindica "objetos en constante transformación".

La 080 Barcelona Fashion está impulsada por el Departamento de Empresa y Trabajo a través del CCAM, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la colaboración de la Diputación de Barcelona.