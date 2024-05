Feijóo: estas elecciones "van de acreditar que el centroderecha catalán se llama PP"

Ironiza que "lo bueno de la democracia" es que Sánchez no puede votar en Catalunya

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que las elecciones catalanas "van de acreditar que el centroderecha catalán se llama Partido Popular de Catalunya".

"Ocurra lo que ocurra el lunes para el PP, mientras yo sea presidente Catalunya será la tierra prioritaria, os lo puedo asegurar", ha dicho en un mitin en Tarragona junto al candidato, Alejandro Fernández, y el cabeza de lista por Tarragona, Pere Lluís Huguet.

También ha avisado sobre el PSC y sus intenciones, porque "hasta el domingo están diciendo una cosa y el lunes dirán la contraria", tras los comicios.

"Si a mí me preguntan si vamos a pactar con Puigdemont, le diré que no", ha declarado el dirigente de los populares, a la vez que ha llamado a abrir una nueva época y, textualmente, no repetir lo que no funciona.

Además, ha ironizado que "lo bueno de la democracia es que el señor Sánchez no puede votar" en Catalunya y ha defendido que él vota en Madrid y que está en manos de los catalanes decidir el Govern de la Generalitat.

LAS LEGISLATURAS "SON PARA DURAR"

Asimismo, ha cargado contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès: "Las legislaturas son para durar, son para presentar las cuentas y que te las aprueben, y si no te vas."

En este sentido, también ha reprochado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya "ni siquiera" presentado los Presupuestos Generales del Estado (PGE).