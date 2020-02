14 galerías catalanas participarán en Arco Madrid, la misma cifra que en 2019

Publicado 14/02/2020 17:41:44 CET

La organización descarta cancelaciones por la ausencia de galeristas chinos

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 galerías catalanas participarán en Arco Madrid, feria organizada por Ifema del 26 de febrero al 1 de marzo, la misma cifra que en 2019, ha explicado la directora, Maribel López, que ha añadido que también estarán ArtsLibris, Beep y Art Situacions.

En rueda de prensa este viernes, el integrante del comité organizador de Arco José Aloy, ha añadido que el número de galerías es la misma que el año pasado, 13, más una que participará en el programa Opening.

Aloy ha destacado que es la misma cifra de galerías que el año pasado; concretamente son: ADN Galería, Ana Mas Projects, Àngels Barcelona, etHall, Joan Prats, Marc Domènech, Mayoral, Miguel Marcos, Nogueras Blanchard, Poligrafía Obra Gràfica, Projecte SD, RocioSantaCruz y Senda.

También, Bombon Projects, que formará parte del programa Opening dirigido a galerías con una trayectoria de un máximo de de siete años con el objetivo de aportar nueva información y experiencias estéticas.

"Creemos que será un año muy bueno en cuanto a la presencia de galerías como de artistas catalanes", ha explicado Aloy ante la presencia de obra de creadores como Àngels Ribé, Antoni Tàpies, Joan Miró, Lluís Hortalà, Regina Giménez, Francesc Torres y Antoni Llena.

Preguntada sobre la anulación del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona y su afectación en Arco, la directora ha dicho que con unos 100.000 visitantes, la feria no ha registrado anulaciones, y ha precisado: "No hay ninguna galería china en la feria. No hay invitados de origen chino".

"Esperamos el mismo número de coleccionistas. El número no ha sufrido variación y por ahora no ha habido ningún cambio", ha agregado López, y ha añadido que desde hace algunos años no hay tradición de participación de galeristas y artistas de este país por la coincidencia de la feria con la celebración del Año Nuevo Chino.

Preguntada concretamente por el programa Mapas Asiáticos, ha afirmado que dos personas que debían participar en él procedentes de Hong Kong han cancelado.

VISITAS GUIADAS

López ha destacado que la feria es una de las más visitadas, y ha destacado su empeño que en poner información a disposición de los visitantes con visitas guiadas, porque "es fácil quedar aturdido".

Con comisarios e historiadores del arte, la feria facilitará esta aproximación a "un mundo tan fantástico y complejo como es el del arte contemporáneo", ha agregado.