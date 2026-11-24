Herramienta digital para el pago - EYSA

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

18 municipios del área metropolitana de Barcelona han incorporado el pago del estacionamiento regulado con Bizum, mediante un sistema que pide la matrícula y un medio de pago digital, sin dar más datos.

El conductor puede pagar mediante la solución digital 'mowiz' de EYSA, con la posibilidad de hacerlo sin registrarse antes ni descargar su app, informa la compañía este martes en un comunicado.

Se aplica a Barcelona, Badalona, Sant Andreu de la Barca, Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Montgat, Sant Boi de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Gavà, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans y Santa Coloma de Gramenet.

Se puede usar a través de la aplicación de Mowiz o entrando directamente en su web, y, además de Bizum, incorpora Google Pay y Apple Pay como métodos de pago.

La plataforma permite ampliar el tiempo del tique desde el móvil (dentro de los límites de la normativa y ordenanzas municipales); ver el historial de estacionamientos y pagos, y en algunos casos gestionar y anular denuncias vinculadas al estacionamiento regulado, sin volver al vehículo ni ir al parquímetro.

CARLOS RAMÍREZ

El director de Mowiz, Carlos Ramírez, ha destacado que es un paso importante en su estrategia de crecimiento en Catalunya (donde alcanzan ahora las 30 ciudades), y en toda España suma unas 70 ciudades, cifra que prevé ir incrementando.

Prevén ampliar su cobertura para que el conductor gestione el estacionamiento "desde una única solución digital, independientemente del municipio" donde esté, y que esta app acabe siendo una plataforma integral de movilidad urbana: además de pagar el estacionamiento, reservar aparcamiento y gestionar bonos y abonos, también aspiran a que se planifiquen, reserven y paguen distintos desplazamientos.