Unas 200 personas se concentran en Barcelona en contra del actual modelo de transición energética

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas se concentran desde las 12.00 horas de este domingo ante el Palau de la Generalitat en la plaza Sant Jaume de Barcelona para protestar contra el actual modelo de transición energética.

La movilización ha sido convocada por la Associació de Micropobles de Catalunya y la Xarxa per la Sobirania Energètica y ha contado con el apoyo de un total de otras 41 entidades y la presencia de la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta.

Algunos manifestantes sujetan pancartas con mensajes como 'Así no' y 'No se ve desde la ciudad pero es biodiversidad' y claman 'Renovables sí, así no' y 'Calvet, dimisión'.

El vicepresidente territorial de la Associació de Micropobles de Catalunya y alcalde de Sant Miquel de Campmajor (Girona), Oriol Serrà, ha afirmado que "ya no se trata solo de tener una energía 100% renovable, sino de cambiar un modelo caduco, un modelo insostenible" .

"Tenemos que avanzar hacia una transición energética que sea democrática, sostenible, justa y participativa que avive el autoconsumo, las comunidades energéticas y las pequeñas y medianas instalaciones", ha añadido.

El responsable de energías renovables de Unió de Pagesos, Jaume Pedrós, ha reivindicado la labor de los campesinos y ganaderos: "Somos los más renovables del mundo, los que cuidamos el territorio y queremos que la energía se produzca de una manera verde".

Las entidades presentes han afirmado que el modelo energético actual pone el control de la energía a manos de oligopolios energéticos y prioriza las grandes instalaciones frente a los agentes locales.

Por ello, reivindican que la transición energética esté al servicio de la ciudadanía y proteja el patrimonio natural, cultural y paisajístico de Catalunya.