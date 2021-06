Unas 200 personas protestan en Barcelona contra los indultos a los presos del 1-O

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas se concentran a las 19 horas en la plaza Artós de Barcelona en una manifestación en contra de los indultos convocada por España Cívica, Dolça Catalunya y Jupol, entre otras.

El líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, con un micrófono y un altavoz, ha manifestado: "Ante su amenaza (de los líderes independentistas encarcelados) de lo volveremos a hacer, les decimos que les volveremos a meter en el banquillo y van a volver entre las rejas de las que van a salir en las próximas horas".

"Les decimos que no vamos a dar ni un paso atrás. Que tomen nota: desde Barcelona, desde el corazón de Catalunya, que tengan claro que defenderemos la unidad nacional de España".

En torno a las 19.35 horas, los manifestantes se han desplazado con una pancarta 'Indulto es traición' por la calle Via Augusta, cortando el tráfico a su paso, con la intención de llegar hasta la Delegación del Gobierno, según han explicado fuentes de Vox a Europa Press.

Han coreado 'Sánchez traidor, golpistas a prisión', 'Yo soy español, español, español' y 'No nos mires, únete' y en la calle Via Augusta con General Mitre se han detenido y han gritado 'Boti, boti, boti, golpista qui no boti'.