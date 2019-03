200.000 personas desbordan la Gran Via en la manifestación feminista de Barcelona

Publicado 08/03/2019 21:38:26 CET

El manifiesto llama a no dar "ni un paso atrás"

BARCELONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas --200.000 según la Guardia Urbana-- han desbordado la Gran Via de Barcelona en la manifestación central del Día Internacional de la Mujer impulsada por Vaga Feminista.

Bajo el lema 'Ens aturem per parar-ho tot' (Nos paramos para detenerlo todo), la marcha ha discurrido desde la plaza Espanya hasta la plaza Catalunya en un recorrido que ha desbordado el tronco central de la Gran Via con multitud de asistentes en los laterales.

La manifestación ha contado con un ambiente festivo y muchas pancartas reivindicativas contra el machismo y el patriarcado y a favor de la igualdad entre hombres y mujeres como 'Quiero ser libre, no valiente' y 'Rage against the machism', y consignas como 'Visca, visca la lluita feminista', 'No es no', 'Yo sí te creo' y 'Nos tocan a una, nos tocan a todas'.

Mujeres y hombres de todas las edades han acabado en la plaza Catalunya tras un recorrido de más de una hora y media, en un acto en el que se han entremezclado los discursos reivindicativos con actuaciones musicales protagonizadas por mujeres.

"NI UN PASO ATRÁS"

En la lectura del manifiesto, bajo el título 'Ni un paso atrás' y leído por Natza Farré, Alba Flores, Sofía Bengoechea y Aissatou Diallo, han clamado a hacer frente al orden patriarcal: "Ni un paso atrás, hemos parado para cambiarlo todo".

Han recordado que la convocatoria del pasado año consiguió movilizar a millones de personas en el mundo y que las propuestas feministas se vayan abriendo paso, pero "no es suficiente" y que las vidas de las mujeres continúan marcadas por las desigualdades, las violencias, la precariedad y los desahucios.

Han subrayado que el movimiento feminista hará frente a la extrema derecha que han situado a la mujer en objetivo prioritario de su ofensiva: "Ni un paso atrás, no pasarán".

El manifiesto ha reclamado el fin de las violencias machistas, la LGTBIfobia, la despenalización del aborto, la patologización de la salud femenina, la discriminación laboral, la educación sexista, el racismo y el tráfico y explotación social.

"Si las mujeres nos detenemos, la vida se hunde", ha reivindicado el manifiesto, que también ha pedido políticas públicas y la derogación de la 'ley mordaza' y la ley de extranjería.

También ha exigido la "libertad de las presas políticas y exiliadas", así como la libertad de todas las mujeres injustamente encarceladas, así como ha denunciado las condiciones en las prisiones, donde las mujeres sufren las discriminaciones del sistema penitenciario.

BATET, TORRA Y ARTADI

En la manifestación ha destacado la presencia de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet (PSC); el presidente de la Generalitat, Quim Torra; las conselleras Elsa Artadi, Ester Capella y Alba Vergés, y las diputadas Marta Vilalta (ERC), Aurora Madaula (JxCat), Maria Sirvent (CUP) y Jéssica Albiach (CatECP).

En declaraciones a los medios antes de sumarse a la marcha, Batet ha reclamado "ni un paso atrás" en la defensa de la igualdad real hombre-mujer, y ha advertido de que todos los derechos conquistados pueden correr peligro si no se sigue luchando diariamente por ellos como hacen los socialistas, ha asegurado.

Artadi ha hecho un llamamiento a plantar cara "a las nuevas amenazas" que han surgido contra la mujeres y ha considerado que existe un nuevo renacer del machismo como el bus de HazteOír que el lunes recorrió las calles de Barcelona.