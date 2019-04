Sànchez (JxCat) se compromete a no "tirar la toalla" por el referéndum sin poner fecha

Actualizado 21/04/2019 13:38:03 CET

Replica a Sánchez que JxCat "es de fiar" y que serán exigentes en sus planteamientos

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de JxCat a las generales, Jordi Sànchez, ha asegurado este domingo que "no tirará la toalla" para intentar desbloquear el conflicto catalán, y en consecuencia para encontrar una salida al referéndum, pero ha descartado concretar día y mes para su celebración.

En rueda de prensa en la CAN, ha explicado que deben conseguir ser fuertes tras las elecciones para tener la capacidad de defender el referéndum, pero considera que no pueden quedar atrapados en una fecha concreta: "El debate no es qué día y mes ponemos el referéndum porque ahora hay que desbloquear la situación".

"Nos jugamos una gran fuerza que defienda el referéndum o caer en el riesgo de un nuevo 155. Y si el PSOE es fuerte y tiene el apoyo de Cs, tendremos el 155. El debate es 1-O o 155, represión y judicialización", ha advertido.

Según Sànchez, nunca se ha ganado una batalla en un solo combate, por lo que ha pedido que nadie se quede en casa el día de las elecciones y voten a JxCat porque "es la garantía de que el PSOE no tenga las manos libres para aplicar el 155 y tampoco la extrema derecha", pese a considerar que PP, Cs y Vox no tienen opciones reales de llegar al Gobierno según las encuestas.

Por ello, ha apelado a votar opciones soberanistas sin miedo, y no a los socialistas como voto útil para frenar a PP, Cs y Vox, si quieren ayudar a todos los que están en prisión, como él, porque esto "facilitará un camino de diálogo, entendimiento y la voluntad de concretar un acuerdo para aplicar la autodeterminación".

"RECUPERAR LA LIBERTAD"

"Si nos quieren ayudar, votad a JxCat. Es la única manera de que tengamos opciones de recuperar la libertad y de que Cataluña recupere el espíritu del 1-O", ha defendido Sànchez, que está convencido de ERC, los comuns y parte de votantes socialistas se sumarán a la autodeterminación si son fuertes tras las elecciones.

Así, cree que con todos ellos podrán "trabajar y construir un espacio unitario" que defienda el derecho a decidir de los catalanes y otros aspectos como la lengua, la enseñanza, los medios públicos y políticas de progreso.

También ha explicado que con el líder de ERC y candidato a las generales, Oriol Junqueras, comparten esta necesidad, tras admitir que la interlocución de éste con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont es muy difícil porque "la prisión y el exilio generan muchas distancias".

El también expresidente de la ANC ha replicado al presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, que JxCat es de fiar y que le exigirán lo que plantean cuando lleguen al Congreso, tal y como hicieron con el 1-O: "Nuestra palabra no se vende, no se cambia".

"Yo mantendré mi palabra. A mi me sería muy cómodo no participar en estas elecciones, pero me he comprometido porque las cosas cuestan, y la autodeterminación no la tendremos la semana que viene pero tenemos que ir a por ello", ha recalcado.

Para Sànchez, si los catalanes insisten en la defensa de la autodeterminación "tarde o temprano caerá", y sobre que las encuestas les auguren un mal resultado, ha recordado que también pasó en las elecciones del 21 de diciembre.