30 personas atendidas por el SEM por el episodio de lluvias del lunes en Catalunya

Archivo - Ambulancia del SEM
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Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 25 agosto 2026 10:00
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BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendió a 30 personas por el episodio de lluvias y tormentas que afectó el lunes a Catalunya, según ha informado Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

De estas, cuatro de ellas fueron trasladadas a centros sanitarios, aunque ninguna resultó herida de gravedad.

En concreto, dos fueron trasladadas al Hospital de Santa Tecla de Tarragona, una al Hospital del Alt Penedès, en Vilafranca del Penedès (Barcelona), y otra al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

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