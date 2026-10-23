La 38 edición de la 080 Barcelona Fashion cierra con más de 18.500 asistentes

Panorámica del salón de moda en Marina Seca del Port Vell de Barcelona - 080 BARCELONA FASHION

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 15.500 personas han asistido a los desfiles de la 38 edición de la 080 Barcelona Fashion, una cifra que se suma a los 3.000 visitantes de la primera edición de PLEC-Barcelona Cultura de Moda, informan los organizadores este viernes en un comunicado.

La pasarela, impulsada por la Conselleria de Empresa y Trabajo a través del Consorcio de Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la colaboración de la Diputación de Barcelona.

La ubicación de la pasarela en la Marina Seca del Port Vell ha sido una de las novedades de esta edición, con un formato que ha combinado la experiencia presencial con retransmisiones en directo en el Open Area.

El certamen ha obtenido "una amplia cobertura digital" superando los 5 millones de visualizaciones en las redes sociales de la 080 Barcelona Fashion y más de 5.000 reproducciones en directo de los desfiles.

OPEN AREA

El Open Area ha vuelto a ser uno de los espacios "más dinámicos" de la 38 edición, con más de 6.000 visitantes durante los cuatro días de certamen, reuniendo a estudiantes, profesionales y amantes de la moda en torno al talento creativo y las nuevas propuestas del sector.

Las actividades de 080Spot_SpainGallery han acercado la moda de autor al público "reforzando el diálogo entre creadores y comunidad y ofreciendo un espacio para descubrir proyectos, compartir conocimientos y explorar nuevas perspectivas de la industria".