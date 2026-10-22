3Cat recupera el humor deportivo de 'Crackòvia' 9 años después de su última emisión

Los actores que interpretan al entrenador del Real Madrid, José Mourinho, y al del Barça, Hansi Flick, junto a una camiseta de 'Crackòvia' - 3CAT

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

3Cat estrenará una nueva temporada del humor deportivo de 'Crackòvia' a través la plataforma 3Cat el 26 de octubre a las 20.30 con un nuevo capítulo todos los lunes (que también se emitirá los jueves en TV3, después de 'Polònia'), 9 años después de su última emisión.

Los capítulos enteros también podrán verse en el canal de YouTube de '3CatHumor' 48 horas después de la publicación en la plataforma, y 3Cat atribuye el retorno del programa a la "complicidad para crear historias y personajes que también conecten con nuevos públicos", informa en un comunicado este jueves.

También sitúan el retorno en el "momento de ilusión" en torno al FC Barcelona, la aparición de nuevos ídolos y las rivalidades, las cuales explican que movilizan a las aficiones y ofrecen nuevas posibilidades para la sátira.

El fútbol seguirá siendo el eje del programa, y tanto jugadores, como entrenadores, presidentes y comunicadores volverán a ser protagonistas de los gags, parodias y piezas musicales, ligados a la actualidad deportiva.

Entre las nuevas parodias destacan las de los futbolistas del Barça Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedri o Gavi; el entrenador Hansi Flick; los futbolistas del Real Madrud Vinícius, Mbappé, Cucurella; el entrenador del RCD Espanyol, Manolo González; además de personajes del fútbol femenino.