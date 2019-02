400 técnicos de ambulancias protestan ante Salud por malas condiciones y plantean huelga

Publicado 31/01/2019 18:55:54 CET

Piden la desprivatización del sector e intermediación pública en la negociación del convenio

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unos 400 técnicos de transporte sanitario de Catalunya --según cifras de la Guardia Urbana-- se han manifestado la mañana de este jueves ante la Conselleria de Salud de la Generalitat para criticar la caída que ven en la calidad y la eficacia del servicio y de las condiciones laborales en los últimos años, y han planteado la posibilidad de realizar una huelga.

Convocados por el colectivo Tècnics en Lluita --que aúna profesionales de transporte urgente y no urgente--, la protesta se ha iniciado ante el departamento de Alba Vergés, en la Travessera de les Corts de Barcelona, donde han entregado un manifiesto, y se han desplazado hacia la avenida Diagonal, que han cortado durante una hora, entre las 12.40 y las 13.40 horas.

Los profesionales han criticaso el envejecimiento de la flota de vehículos, con ambulancias en las que el humo del motor entra en la cabina asistencial y la de conducción, así como la mala planificación que ven en el transporte colectivo, que provoca masificación y esperas, ha explicado la agrupación en un comunicado.

También han alertado de contrataciones precarias, pérdida de poder adquisitivo desde 2010, con recortes que han sufrido por parte de empresas subcontratadas y de que no les han subido el sueldo como a los funcionarios, así como que no se remunere la formación y no se respeten los descansos reglados, aseguran.

Los sindicatos del sector y la patronal Acea negocian actualmente un nuevo convenio para los trabajadores del sector sanitario, pero aseguran que la patronal quiere "una negociación a la baja" haciendo desaparecer dietas y el plus de nocturnidad y más recortes, ha afirmado Tècnics en Lluita.

MOCIÓN DEL PARTAMENT

Ante esta situación, han reclamado equiparar las condiciones de los trabajadores subcontratados --el 90%-- con los del Servei d'Emergècnies Mèdiques (SEM), y "que se inicie lo más pronto posible el proceso de desprivatización del sector, pasando al transporte sanitario de gestión, titularidad y provisión pública", en la línea de una moción del Parlament de 2014.

También piden a las administraciones que intercedan en la negociación del convenio colectivo, que rige las condiciones de más de 5.000 profesionales "bajo la voluntad de empresas de capital riesgo"; que insten a las adjudicatarias a cumplir las bases y que se investigue el último concurso, que creen que no fue suficientemente claro.

En el manifiesto, entregado a responsables de la Conselleria, han informado que si no se desencalla la negociación del convenio y la moción del parlament, están "dispuestos a iniciar una huelga en el sector sin precedentes, ya que el colectivo Tècnics en Lluita ha logrado una cohesión y unión de trabajadores que ningún sindicato había conseguido", tras organizarse en asambleas.