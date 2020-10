El 43,2% de catalanes cree que nadie ganó el DPG y suspenden todos los líderes, según el CEO

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 43,2% de los catalanes considera que nadie ganó el Debate de Política General (DPG) que se celebró el 16 y 18 de septiembre, y suspenden el expresidente de la Generalitat Quim Torra y todos los líderes parlamentarios que intervinieron, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

Así lo muestra la encuesta del CEO sobre el DPG, realizada con entrevistas telefónicas entre el 17 y el 22 de septiembre --justo después de ese debate en el Parlament y la vista de Torra en el Tribunal Supremo, pero antes de su inhabilitación--, con una muestra de 800 personas y un margen de error de 3,46.

Ante la pregunta de quién ganó el DPG, el líder político que obtiene más votos es el entonces presidente Quim Torra con el 16,4%, seguido por el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, (2,5%); la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach (1,4%); el 'cupaire' Carles Riera (1,1%); el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández (0,7%); el líder de Cs, Carlos Carrizosa (0,4%); el de JxCat, Albert Batet (0,4%), y el republicano Sergi Sabrià (0%).

Sin embargo, la opción que más responden los encuestados es que no ganó nadie (43,2%) y que no lo saben (26,8); también hay un 5% que considera que ganó algún otro líder diferente a los anteriores y el 2,1% no contesta.

En otra pregunta, los encuestados califican del 0 al 10 las intervenciones de los líderes parlamentarios en el DPG y todos suspenden, aunque el que obtiene una votación más alta es Torra con un 4,93 de media, mejorando el 4,33 que obtuvo en 2019.

Lo siguen Sabrià con un 4,66; Riera con un 4,64; Batet con un 4,47; Albiach con un 4,12; Iceta con un 3,54; Fernández con un 2,61, y Carrizosa con un 1,93.