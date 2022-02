El 47% de los comerciantes catalanes registra menos ventas en Navidad, según PimeComerç

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de uno de cada dos comerciantes catalanes (46,6%) ha registrado en la campaña de Navidad de 2021 menos ventas que en el año anterior, mientras que un 32% registró las mismas y un 21% las aumentó.

Así se extrae de una consulta realizada por PimeComerç a sus socios --gremios y asociaciones de comercio-- en la que les ha preguntado sobre la campaña de Navidad y la de rebajas.

La patronal explica que, aunque las expectativas para el comercio eran más optimistas para estas fiestas pasadas, la llegada de la variante ómicron "ha causado una caída en las ventas del comercio de proximidad".

El 75,8% de los consultados no ha hecho rebajas durante el mes de enero, un dato que ha aumentado en relación con el Nadal anterior (67,1%).

Según la patronal, esto denota que el comercio "no se ha podido permitir rebajar sus productos" por la disminución de ventas provocada por la sexta ola, el aumento del coste de los productos, de los materiales y de los suministros.

El 77,6% de los encuestados ha asegurado que no ha tenido que incrementar su plantilla durante esta campaña de Navidad porque, con la disminución de facturación y ventas, no ha sido necesario aumentar el personal, o bien el negocio no se lo ha podido permitir.

La mitad de los comerciantes considera que en los próximos seis meses la situación de su negocio seguirá igual, un dato que ha aumentado respecto al año anterior (37,8%), y un 21% cree que mejorará y aumentará su volumen de negocio.

La encuesta ha sido electrónica y consta de 323 consultas realizadas entre el 24 y el 31 de enero de este año.