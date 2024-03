El 48% de catalanes declara tener creencias religiosas, según un barómetro del Govern

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 48% de los catalanes declara tener creencias religiosas mientras que el 51,4% afirma no tener, según el Barómetro sobre la religiosidad elaborado por la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat y el Centre d'Estudis d'Opinió (Ceo).

La muestra del barómetro ha sido de 1.600 personas mayores de 16 años, con un margen de error del 2,45%, y el trabajo de campo se realizó entre el 16 de junio y el 19 de julio de 2023, ha informado la Generalitat este miércoles en un comunicado.

Más allá del nivel de práctica, el 72,3% de la población catalana se identifica con alguna religión, mientras que un 11,8% se declara agnóstica y el 14,5% atea.

Por confesiones, la Iglesia católica es la que goza de mayor volumen de seguidores, con un 56,8%, seguida del Islam, con un 6,8%, y la evangélica o protestante, con un 3,6%.

El 46% de los encuestados asegura -con diferentes niveles de certeza-- que Dios existe y un 20% adicional declara que, pese a no creer en un Dios personal, sí que lo hace en algún tipo de poder superior.

Casi el 57% de los catalanes afirma que nunca acude a actos de culto excepto que esa ceremonias de tipo social como bodas, comuniones o funerales, y un 13,4% dice que asiste, como mínimo, con una frecuencia semanal, un 8,8% una vez al mes y un 21,3% como mínimo una anual.

CONOCIMIENTO DE CONFESIONES

Sobre el conocimiento fáctico sobre las diferentes confesiones, cerca de un 20% no es capaz de decir qué se conmemora en Navidad, casi el 33% no sabe en qué periodos del día se hace ayuno en el Ramadán, el 36% no sabe quién es el líder de la Iglesia católica y el 60% no sabe ningún país donde las iglesias ortodoxas sean mayoritarias.

Un 6% de los encuestados considera que hay tensión o incluso hostilidad entre los vecinos de diferentes culturas, nacionalidades o religiones, y un 50,7% afirma que casi no hay relación, pero que la gente deja vivir, se respeta y casi no hay conflicto, mientras que el 39,7% considera que hay buena relación y si surge un problema se resuelve pacíficamente.