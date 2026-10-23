Un 50% de docentes y personal laboral iría a la huelga, según una consulta de los sindicatos

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación con motivo de la huelga de docentes en Catalunya, a 11 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consulta unitaria de los sindicatos educativos, impulsada por Ustec·Stes, CGT, Intersindical, COS y CNT, ha revelado que el 49,8% de los docentes y personal laboral de Catalunya estaría dispuesto a ir a la huelga, mientras el 50,2% preferiría otras formas y acciones de lucha.

La encuesta, que ha recogido 32.845 respuestas de docentes y personal laboral de la Conselleria de Educación, indica que el 79,08% apoyaría la convocatoria de una manifestación del conjunto de la comunidad educativa, informan los sindicatos en un comunicado de este viernes.

De entre los formatos de huelga propuestos, 5.451 de las personas que han respondido preferirían una jornada de huelga; 5.183, dos jornadas; 1.810, tres jornadas, y 3.923, cuatro huelgas.

Ante estos resultados, los sindicatos proponen una manifestación con el conjunto de la comunidad educativa y una jornada de huelga durante este trimestre.

La propuesta se trasladará también a la Assemblea Educativa de Catalunya el próximo sábado, se cerrará el próximo lunes y, el martes, se anunciarán detalles de las movilizaciones.