55 escuelas catalanas participarán en una prueba internacional de matemáticas en 4º de Primaria

Un total de 55 escuelas de Catalunya realizarán entre el 1 de abril y el 7 de junio una prueba de matemáticas y ciencia, dentro de la evaluación internacional TIMSS que elabora la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Esta evaluación internacional se realiza cada cuatro años a alumnos de cuarto de Primaria y segundo de ESO, pero en Catalunya solo se aplica en Primaria, han informado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat.

Los 55 centros catalanes que forman parte de la muestra estatal han sido seleccionados por la IEA, y el organismo encargado de aplicar las pruebas en Catalunya será el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

El estudio TIMSS, que se aplicará en una sesentena de países, evoluciona en cada ciclo, y en la de 2019 se centrará en la conversión en el formato digital --eTIMSS--, introduciendo un formato de tablet y lápiz óptico.

En la mayoría de centros catalanes, la aplicación de la prueba será con tabletas digitales, pero también habrá escuelas que la harán en papel, y otros centros que combinarán ambas maneras.

La introducción de tablets permitirá evaluar áreas complejas difíciles de medir con lápiz y papel, y estimulará la motivación del alumnado mediante ejercicios interactivos y animados, así como mejorará la eficiencia operativa.