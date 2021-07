El 61% de los catalanes apoyan los indultos a los presos del 1-O según 'El Periódico'

(I-D) El exconseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat Raül Romeva (ERC), el exconseller de la Presidencia y ex portavoz de la Generalitat Jordi Turull (JxCat), el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuix

(I-D) El exconseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat Raül Romeva (ERC), el exconseller de la Presidencia y ex portavoz de la Generalitat Jordi Turull (JxCat), el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuix - Kike Rincón - Europa Press

La medida obtiene el apoyo de un 34,3% cuando la pregunta se hace en el resto España

BARCELONA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concesión de los indultos a los presos del 1-O por parte del Gobierno de Pedro Sánchez obtiene el aval del 61% de los catalanes, sin embargo consigue una respuesta inversa cuando la pregunta se realiza en el resto de España.

Según una encuesta realizada por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (Gesop) para 'El Periódico' y consultada por Europa Press, la medida de gracia aprobada en el Consejo de Ministros del 22 de junio muestra que un 34,1% de los catalanes no comparte esa decisión y sostiene estar 'más bien en desacuerdo' con la excarcelación de los dirigentes independentistas; mientras un 4,9 no lo sabe o no contesta.

El resultado se invierte cuando la misma pregunta se hace en el resto de España donde un 34,3% está 'más bien de acuerdo' con la medida y un 59,6% está 'más bien en desacuerdo'; un 6,1% no lo sabe o no contesta.

Así, en el conjunto de España, un 55,7% está 'más bien en desacuerdo' con la medida de gracia, mientras que un 38,4% está 'más bien de acuerdo' y un 5,8 o no lo sabe o no contesta.

Con todo, Catalunya no las la comunidad donde los indultos reciben más apoyos ya que en Euskadi consiguen un respaldo del 72,2%; un dato que contrasta con el 71,4% y el 70% de rechazo que la encuesta recoge en Andalucía y las dos castillas, respectivamente.