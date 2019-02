El 67,4% de los catalanes ve grave la discriminación actual a las mujeres según el CEO

Publicado 13/02/2019 18:30:13 CET

El 70,8% ve frecuente el uso estereotipado de mujeres en los medios

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 67,4% de los catalanes ve grave la discriminación que sufren las mujeres en la sociedad catalana, al puntuarla entre el 6 y el 10 en una escala de 10 --en la que 0 es 'nada grave'--, según la encuesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat recogida por Europa Press.

A la pregunta de cómo valora la gravedad actual de la discriminación a las mujeres, el 14,5% de catalanes la ha visto 'muy grave' --al puntuar 10--, y el 14,4% no la ve grave, señalándola entre el 0 y el 4 en esta escala, entre los que hay un 2,8% que la ve 'nada grave' --0--.

El 15,1% ha señalado el punto neutral de 5, el 3% ha indicado que 'no lo sabe' y el 0,2%, 'no contesta'.

La encuesta también ha preguntado por la frecuencia del uso estereotipado de las mujeres en los medios de comunicación, a la que un 70,8% ha valorado que es frecuente --al votar entre 6 y 10, entre los que hay un 16,8% que la ven 'muy frecuente'.

Por contra, el 6,3% no la ve frecuente --al votar entre 0 y 4--, el 11,3% no la ve ni frecuente ni nada frecuente --5--, el 11,3% responde que 'no lo sabe' y el 0,3% 'no contesta'.

RESPECTO A HACE UN LUSTRO

El 55,1% cree que la igualdad entre mujeres y hombres ha mejorado respecto a hace cinco años, mientras que el 32,3% cree que 'está igual' y el 10,4%, que 'ha empeorado'.

Realizado entre el 22 de octubre y el 13 de noviembre del año pasado, este sondeo contó con una muestra de 1.200 personas y con un margen de error del +-2,83%.