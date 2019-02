El 67,8% de los catalanes cree que la convivencia con inmigrantes es buena según el CEO

Publicado 13/02/2019 17:44:47 CET

El 62% es favorable a acoger refugiados y el 88,8% quiere una sanidad universal

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 67,8% de los catalanes cree que en Catalunya hay una buena convivencia con las personas migradas, mientras que el 12,3% cree que es mala, y el 17,9% "ni buena ni mala", según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat recogida por Europa Press.

A la pregunta de cuál es su opinión sobre la convivencia, ha respondido que es 'muy buena' el 9,3% y 'buena' el 58,5%, pero el 10,8% piensa que es 'mala' y el 1,5%, 'muy mala'; el 1,8% no lo sabe, y el 0,3%, no contesta.

El 62,3% es favorable a acoger a refugiados --el 13,1% está 'muy de acuerdo' y el 49,3%, 'de acuerdo'--, y por contra el 26% está en contra de esta acogida --el 21,7% está 'en desacuerdo' y el 4,3%, 'muy en desacuerdo'--, mientras que el 7,8% no está 'ni de acuerdo ni en desacuerdo' y el 4% no sabe o no contesta.

El 88,8% se mostró a favor de una sanidad universal, ya que a la pregunta sobre si ven con buenos ojos una sanidad pública que atienda a todos los ciudadanos independientemente de su situación administrativa, el 41% se ha mostrado 'muy de acuerdo', y el 47,8%, 'de acuerdo'.

Por contra, el 7% ha asegurado que está 'en desacuerdo' con esta cobertura, y el 0,8%, 'muy en desacuerdo', mientras que el 2,3% se declara neutral, el 1% no lo sabe, y el 0,2%, no contesta.

Se trata de un sondeo realizado por Gesop entre el 22 de octubre y el 13 de noviembre del año pasado, con una muestra de 1.200 personas personas y con un margen de error del +-2,83%.