Un 70,3% de catalanes ve injusta la situación de los presos independentistas, según el CEO

Actualizado 13/02/2019 18:14:58 CET

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un 70,3% de catalanes no ve justa la situación de "encarcelamiento y exilio" de políticos catalanes, un 17,5% considera que sí lo es, un 7,5% no lo sabe y un 4,7% no contesta, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat recogida por Europa Press.

Se trata de un sondeo realizado por Gesop entre el 22 de octubre y el 13 de noviembre del año pasado --periodo durante el cual se produjo el primer aniversario de la declaración de la república del año anterior--, con una muestra de 1.200 personas y con un margen de error del +-2,83%.

De la misma encuesta se desprende que el 65,7% de los catalanes consideran que en el último año han visto "reducidas sus libertades individuales y colectivas y sus derechos fundamentales", mientras que un 24,1% considera que no, un 8,8% no lo sabe y un 1,4% no contesta.