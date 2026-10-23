75 identificados en 10 locales de Tortosa (Tarragona) tras un operativo 'Kanpai' de los Mossos

Operativo policial en establecimientos de Tortosa
Operativo policial en establecimientos de Tortosa - MOSSOS
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 23 octubre 2026 14:45
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TARRAGONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han llevado a cabo este jueves un nuevo dispositivo 'Kanpai' en Tortosa (Tarragona) que se ha saldado con 75 personas identificadas en 10 establecimientos de la localidad, así como un acta levantada por tenencia de armas y dos por drogas.

Según han informado en un comunicado este viernes, la Guardia Civil ha interpuesto dos denuncias por contrabando, cinco por infracciones relacionadas con la protección de datos, tres de carácter tributario y dos más por infracciones en materia sanitaria.

El operativo ha contado con unos 50 efectivos de los Mossos, Policía Local de Tortosa, Policía Nacional, Guardia Civil y agentes de la Inspección de Trabajo de la generalitat.

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