Unos 90 guardias urbanos garantizarán la seguridad en las playas de Barcelona este verano

Batlle avisa de que el sábado tuvieron que desalojar la Barceloneta por "saturación importante"

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 90 agentes de la Guardia Urbana garantizarán la seguridad en las playas de Barcelona este verano en el marco del operativo de Grupo de Playas, que entró en funcionamiento el pasado 22 de junio y se alargará hasta finales de septiembre, y que pretende "combatir las actividades irregulares que se puedan producir".

Lo ha explicado este lunes el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, en una rueda de prensa junto al jefe de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez, y el intendente mayor del cuerpo, Ricardo Salas, antes de visitar las instalaciones del módulo de la Barceloneta, que se han reformado este año para adaptarlas a la tarea del grupo operativo.

El objetivo del Grupo de Playas es vigilar la seguridad ciudadana, los delitos contra la propiedad, perseguir la venta ambulante y regular el tráfico de acceso a las zonas de playas de la ciudad, además de realizar actividades de policía marítima.

Batlle ha recordado que este año se ha añadido la vigilancia en seguridad sanitaria ante "la reanudación de la nueva normalidad" con el objetivo de preservar la salud de la ciudadanía, por lo que controlarán el acceso y el aforo en las playas y, en caso de que se llegue al aforo máximo, realizarán cierres parciales o totales para poder garantizar la distancia física.

En ese sentido, ha advertido de que hasta ahora se ha tenido que cerrar el acceso en algunas playas por la concentración de personas y que, el sábado pasado, coincidiendo con la celebración del 'Pride BCN', la Guardia Urbana tuvo que desalojar la playa de la Barceloneta por una "saturación importante".

Ha subrayado que están a la espera de cómo se producirá la llegada de turistas, que será una de las variantes que tendrán que ir modulando, y que los agentes también controlarán la actividad nocturna en el frente marítimo: "Habrá toda la disposición de Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra para que se produzcan los mínimos incidentes posibles".

HECHOS DELICTIVOS

Batlle ha dicho que tendrán que ver cómo se desarrolla la actividad delictiva, después de que durante la pandemia haya disminuido, y ha explicado que ha contactado con la Fiscalía para que se pueda hacer una modificación del Código Penal "para endurecer la reincidencia en los delitos contra la propiedad" y que en determinadas actividades delictivas se pueda acusar a los culpables de pertenencia en grupos criminales.

Velázquez ha sostenido que la planificación del operativo tiene como punto de partida la convivencia en el espacio público, además de "la violencia en algunos delitos", el tráfico de drogas y la rebaja de la siniestralidad, y ha asegurado que harán un despliegue preventivo en las zonas donde han recibido más quejas y un plan de actuación específico en el distrito de Ciutat Vella.

VERANO PASADO

El verano pasado, el Grupo de Playas intervino 172.471 bebidas procedentes de la venta ambulante no autorizada e interpuso un total de 18.719 denuncias relacionadas con la venta ambulante no autorizada y 760 por otras actividades no autorizadas.

El grupo operativo interpuso 144 denuncias por no respetar las indicaciones de baño, la mayoría de ellas por bañarse en los espigones y en otras zonas señalizadas en las que no está permitido el baño, o el paso esta restringido; además, denunció a 3.633 vehículos de movilidad personal por "cierta indisciplina".