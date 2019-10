Aaron Paul en el Festival de Sitges: "Creo que es el fin para Jesse Pinkman"

Publicado 12/10/2019 17:25:32 CET

Presenta la película 'Camino: a Breaking Bad Movie' y dice de Bryan Cranston: "Le amo a muerte"

SITGES (BARCELONA), 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor y productor estadounidense Aaron Paul, conocido por su personaje de Jesse Pinkman en la serie 'Breaking Bad', de Vince Gilligan, ha dicho este sábado en el 52 Sitges Film Festival - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya con motivo del estreno de 'Camino: a Breaking Bad Movie': "Creo que es el fin para Jesse Pinkman".

La película, proyectada este sábado en el festival, reivindica el universo de la exitosa serie y sigue las andanzas de Jesse Pinkman justo después de caer el telón de la serie, y sobre ésta el actor ha explicado que su propósito es dar al público un "buen cierre" porque una pregunta constante a él y Gilligan era qué pasaba al final de todo con Pinkman.

"Quiero creer que es el final de esta historia, pero también lo dije hace seis años", ha dicho Paul, que ha considerado que conocía al personaje después de 62 capítulos, pero que esta película le ha ayudado a ponerse en la piel de sus situaciones problemáticas.

"Hemos entrado en un nuevo capítulo nuevo que muestra el infierno y la tortura que atraviesa este personaje. Ha sido una piel pesada que me he tenido que volver a poner", ha relatado el actor, y ha dicho que Gilligan no le tuvo que convencer para embarcarse en este proyecto porque a él le seguiría hasta el fondo del abismo.

"AMO LOS SECRETOS"

Sobre el secretismo del proyecto, que se rodó sin que trascendiera, ha dicho que para él fue fácil no decir nada: "Amo los secretos, las sorpresas y mentir a la gente pero de manera inocente", ha bromeado.

Sobre el trabajo con el actor Bryan Cranston, ha dicho: "Fue mi mentor, le amo a muerte. Trabajando, es la persona más inmadura que he conocido en mi vida, pero también la más profesional".

"Se toma su profesión muy en serio y defiende que está bien pasarlo bien en el trabajo", ha dicho sobre Cranston, al que ha agradecido su crecimiento como actor y sus enseñanzas a lo largo de la serie, en lo que para Paul ha sido como un taller de interpretación continuo, y ha agregado que con él han creado la marca de mezcal Dos Hombres que saldrá pronto en España.

NUEVOS PROYECTOS

Sobre su futuro, en el que está la tercera temporada de 'Westworld' y el estreno de 'Truth Be Told' en Apple TV+, ha dicho que espera recibir papeles que le hagan cruzar sus límites y le inspiren, y que espera tener un bebé que juegue con su otro bebé: "Quiero seguir enamorando a mi mujer cada día y viajar por el mundo".

Preguntado sobre las redes sociales, ha recordado de pequeño cuando en su casa había tres canales y después llegó Fox con 'Los Simpson', y ha dicho que si las dos primeras temporadas la serie no llegaba al millón de espectadores, su vida cambió por completo cuando la serie se subió a Netflix: "Mi privacidad se esfumó. Fue toda una experiencia para mí".

"Quizás me veis un poco distraído", ha dicho Paul para explicar que se ha enterado de la muerte del actor Robert Forster --con el que ha rodado esta película-- cuando ha llegado la mañana de este sábado al hotel tras pasar la noche volando.

"Hablé con Robert la pasada noche, y pudimos tener una última conversación. Estoy muy agradecido y le quiero mucho. Le echaré de menos", ha agregado el actor, que ha dicho sentirse bendecido de haberle conocido.