Abogacía del Estado pide que el Ayuntamiento de Barcelona deje de ser acusación contra cargas del 1-O

Publicado 21/03/2019 14:10:53 CET

BARCELONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía del Estado ha pedido que el Ayuntamiento de Barcelona se retire como acusación popular en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona que investiga la actuación policial en colegios electorales de la capital catalana, ha explicado el teniente de alcalde Jaume Asens, que ha lamentado esta petición.

Preguntado en rueda de prensa por si le ve recorrido, ha dicho que no lo cree, porque el Ayuntamiento está "legítimamente personado en la causa" y actuando con normalidad, y ha asegurado que esta petición obedece a una estrategia para frenar al consistorio porque dirige el juicio hacia una dirección que no quiere el Gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho.

"Demuestra otra vez la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez de dinamitar la causa judicial y no colaborar con la justicia", cuando lo que debería hacer es colaborar con la investigación, según Asens, que ha aseverado que no sólo no está colaborando, sino que está intentando obstruirla.

Así, el teniente de alcalde ha pedido al Gobierno de Sánchez que "deje de utilizar la Abogacía del Estado en beneficio de sus intereses políticos", y ha recordado que ésta obedece instrucciones del Ejecutivo central.

"Que pida que se nos expulse por el papel activo que estamos teniendo a la hora de impulsar esta investigación es una muestra más de menosprecio del Gobierno de Pedro Sánchez hacia las víctimas del 1-O y de su falta de colaboración con la Justicia", ha sentenciado Asens.