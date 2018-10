Abogados se querellan contra el Gobierno de Rajoy y el TC por impedir investir a Puigdemont

Actualizado 22/08/2018 12:57:48 CET

BARCELONA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Atenes de Juristas por los Derechos Civiles ha presentado una querella contra el Gobierno que lideraba el expresdidente Mariano Rajoy y contra el Tribunal Constitucional (TC) "por haber vulnerado derechos civiles que están constitucionalmente protegidos" al haber impedido al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont volver a ser investido, ha explicado a Europa Press el portavoz del colectivo Jordi Ferrés.

El martes registraron la querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al que piden investigar las llamadas del Ejecutivo entre el 24 y el 27 de enero y que se imponga una fianza mínima, ha informado este miércoles Rac1.

Según Ferrés, esta fianza solidaria de 4.392.891 euros es simbólica y representa "un euro por cada una de las personas que vieron vulnerados sus derechos fundamentales" tras participar en las elecciones del 21 de diciembre.

El acceso a las llamadas obedece a que "miembros destacados del Gobierno llamaron a miembros del Constitucional pidiendo, por el interés de España, que dictaran medidas que no podían dictar", ha afirmado.

Al TC lo acusan de prevaricación judicial por haber dictado unas medidas cautelares "impidiendo que una persona pudiera acceder a un derecho fundamental".

Concretamente, el tribunal de garantías dictaminó que no se podían celebrar plenos de investidura que no fueran presenciales y que el candidato no podía presentarse al Parlament sin autorización judicial.

Desde Atenes esgrimen que JxCat, la candidatura de Puigdemont, había concurrido legalmente a las elecciones sin oposición alguna ante la Junta Electoral Central por parte del Gobierno ni de ninguna otra formación, y que tampoco se impugnaron los resultados electorales.

Y añaden que el Consejo de Estado aprobó un dictamen en el que no veía motivos para considerar contraria a la Constitución la convocatoria de una sesión de investidura de Puigdemont.