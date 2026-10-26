El accidente del autocar en Fogars (Barcelona) deja 7 heridos graves, 31 menos graves y 49 leves

Evacuación de uno los pasajeros heridos del autocar - BOMBERS

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha hecho una nueva actualización del balance de heridos este lunes por la mañana tras el accidente de un autocar en Fogars de Montclús (Barcelona) este domingo por la tarde: 7 en estado grave, 31 menos graves y 49 heridos leves.

Según ha informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press este lunes, se activaron 33 ambulancias, 2 helicópteros medicalizados, 3 equipos conjuntos SEM-Bombers y 3 equipos de apoyo psicológico, que atendieron a un total de 87 personas afectadas.

Los heridos graves han sido trasladados a diversos centros hospitalarios: 2 al hospital Josep Trueta, 2 al Vall d'Hebron, uno al hospital de Granollers (que posteriormente ha sido derivado al hospital Sant Pau), otro al mismo centro y uno más al Parc Taulí de Sabadell (Barcelona).

En cuanto a los menos graves, 2 han sido derivados al Hospital de Sant Pau, 5 al de Granollers, 6 al de Mataró, 10 al de Sant Celoni, uno a Vall d'Hebron, otro al Parc Taulí, 3 al de Blanes y 3 más al Germans Trias i Pujol.

Finalmente, de los 49 leves 38 han sido trasladados a diversos centros: 21 al hospital de Sant Celoni, 6 al Germans Trias i Pujol, 2 a Vall d'Hebron, 6 al de Granollers, uno al de Mataró, otro al Parc Taulí y otro más al hospital Sant Pau.