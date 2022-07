Acusaciones por una agresión homófoba en el Metro de Barcelona piden condenar por delito de odio

Este viernes se juzga a tres acusados de agredir a un joven en enero de 2019

El Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) y el Ayuntamiento de Barcelona, que ejercen la acusación particular y popular en el juicio de este viernes contra los tres sospechosos de una agresión homófoba en el Metro en enero de 2019, han lamentado que el caso se juzgue tres años y medio después y han reclamado que se les condene por un delito de odio

En declaraciones a los periodistas antes del juicio de este viernes, el concejal de Derechos de ciudadanía de Barcelona, Marc Serra, ha lamentado que el juicio llega "demasiado tarde" y considera que eso evidencia la lentitud del sistema judicial.

"¿Qué habría pasado si el Ayuntamiento de Barcelona no hubiese estado detrás de esta causa judicial, qué habría pasado si el Observatori no hubiese estado al lado de la persona agredida? Seguramente hoy no habría juicio" y ha puesto en valor la coordinación entre administración y entidades en esta causa.

También ha destacado el protocolo de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) de prevención de agresiones LGTBIfóbicas en el transporte público, que se elaboró precisamente a raíz del caso que se juzga este viernes.

Serra ha añadido que el Ayuntamiento atiende unas 80 agresiones LGTBIfóbicas al año, la mayoría por delitos contra la integridad moral como insultos y vejaciones, y ha agregado que las agresiones físicas como la que se juzga este viernes no son tan habituales.

Por su parte, el coordinador técnico del Observatori Contra l'Homofòbia, Cristian Carrer, ha destacado el trabajo de "coordinación" entre entidades y administración para acompañar a las víctimas de agresiones LGTBIfóbicas.

UN MENOR YA CONDENADO

La abogada del Observatori, Laia Serra, ha valorado que se trata de una agresión que "atenta contra los derechos de acceso con normalidad y libertad al espacio público", y atribuye a los enjuiciados un presunto delito de lesiones agravadas, un intento de robo y un delito de odio homófobo.

Ha recordado que ya ha habido un juicio en la jurisdicción de menores contra un cuarto acusado por el mismo caso que ya fue condenado por delito de odio.

El abogado del Ayuntamiento Xavi Muñoz ha destacado el "consenso" entre todas las acusaciones --Fiscalía, consistorio y acusación particular-- en que el caso debe condenarse como un delito de odio.