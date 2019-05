Ada Colau propone un recargo de la tasa turística para financiar el transporte público

Publicado 13/05/2019 13:24:13 CET

Dice que debe ser punto de encuentro con ERC la defensa de los DDHH ante la "represión"

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona y candidata de BComú a la reelección, Ada Colau, ha propuesto este lunes que el Ayuntamiento gestione el 100% de la tasa turística --ahora el 50% va a la Generalitat-- y crear un recargo de esta tasa para destinarlo al transporte público, para que sea una "forma de financiación estable y regular".

Además, si revalida la Alcaldía, promoverá una rebaja de la T-Mes para que pase de 54 euros a 40 con el fin de beneficiar a quienes utilizan a diario el transporte público, y también de la T-Jove, que propone mensual en vez de trimestral y que cueste 30 euros al mes, en lugar de 105 los tres meses.

Ha planteado que los usuarios de la T-16 puedan moverse por tres zonas de transporte público y no solo en una para facilitar la movilidad de las familias, y ha defendido impulsar estas medidas para aventajar a quienes utilizan más el transporte público: "No podemos esperar a la T-Mobilitat", que persigue este fin pero aún no se ha puesto en marcha.

En rueda de prensa en Efe, ha apostado por ampliar un 30% la capacidad del transporte público, con actuaciones como conectar el tranvía; dar una dimensión metropolitana a la nueva red de bus; reducir la frecuencia de paso del Metro a dos minutos y medio, y mejorar la capacidad de Rodalies, y ha pedido regular la financiación del sistema por parte de Generalitat y Gobierno central.

ENTRAR EN EL GOBIERNO CENTRAL

Ha destacado que el aumento de la inversión en Rodalies será una de sus prioridades ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez, junto a la regulación de los precios de alquiler, y ha recordado la disposición de su espacio político a formar un Gobierno central progresista, para priorizar política sociales y para abrir "una fase de diálogo estable para salir de la tensión y la crispación".

"Estamos para dar estabilidad y formar un gobierno progresista", ha remarcado Colau, que ha asegurado que se están produciendo conversaciones con discreción, y ha dicho que Sánchez es un hombre inteligente que sabe que los socialistas no disponen de una mayoría suficiente para lograr un mandato estable.

Ha tendido su mano para promover políticas progresistas, como regular el precio del alquiler, que cree que solo depende de la voluntad del Congreso de los Diputados, que es la institución que lo debe aprobar, y no la Generalitat, por lo que ha pedido a ERC que no proponga hacerlo desde el Govern: "No juegue con una cuestión esencial para la vida de los barceloneses" que requiere más rigor y menos electoralismo, según ella.

LA ALCALDÍA, SU META

Preguntada por si agotaría el mandato si no ganara y se quedara en la oposición, ha respondido que no se han planteado este escenario: "Me presento para volver a ganar, con más apoyos, y volver a ser la alcaldesa", liderando un ejecutivo progresista con ERC y con el PSC.

Ha avisado al candidato republicano, Ernest Maragall, de que no podrá impulsar su programa si gobierna con JxCat: "Entiendo que en clave catalana pueda haber otras cuestiones que pesen mucho, pero estas elecciones son municipales", ha añadido, y ha criticado que ambas formaciones mantienen rifirrafes en el Govern.

Colau ha defendido que su Gobierno municipal se ha posicionado de forma nítida y clara en "todo el ciclo del proceso y de la represión" en la defensa de los Derechos Humanos --más allá de las opiniones sobre la independencia--, punto en el que entiende que debe encontrarse con ERC.

Sobre el PSC, ha asegurado que rompieron el acuerdo cuando su líder y alcaldable, Jaume Collboni, no se desmarcó del apoyo al artículo 155 cuando ella se lo pidió, pero ha remarcado que siempre han pactado con los socialistas cuando miran a la izquierda: "Si definitivamente dejan de flirtear con Cs y Collboni deja de decir que la prioridad es echarme a mí" podrán alcanzar acuerdos.

ANUNCIO DE PUIGDEMONT

Preguntada por los periodistas, no ha valorado el anuncio del expresidente del Govern Carles Puigdemont de que prevé renunciar a ser investido presidente si consigue el acta de eurodiputado, pero ha insistido en que la situación es de excepcionalidad: "No es normal que esté exiliado, y todavía es menos normal que haya presos políticos", y ha pedido acabar con la judicialización.

"Puigdemont debería poder estar aquí y podernos discutir políticamente", y ha resaltado que mantiene muchas discrepancias con el expresidente pero antes es demócrata, y ha avisado de que no se hallará una solución definitiva a la situación mientras el asunto esté en los juzgados y las cárceles, en sus palabras.