Adif iniciará la contratación del proyecto de arquitectura de la estación de La Sagrera en otoño

Imagen de la visita del ministro de Transportes del Gobierno, Óscar Puente, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a la estación este jueves - GOBIERNO DE ESPAÑA

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif Alta Velocidad prevé iniciar en otoño la contratación de los proyectos de arquitectura e instalaciones de la futura estación de La Sagrera en Barcelona, informa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un comunicado este jueves.

La ejecución de ambos proyectos cuenta con una inversión estimada de más de 340 millones de euros, y será "fundamental" para la puesta en servicio de la infraestructura, ya que contemplan también los ejes viarios segregados y en superficie y la urbanización del futuro acceso a la estación.

El ministerio también ha explicado, en el marco de una visita este jueves del ministro de Transportes del Gobierno, Óscar Puente, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a la estación, que la puesta en servicio de todas las vías de alta velocidad encara "la fase final".

Las obras están actualmente en fase de verificaciones técnicas, algunas ya completadas, y desde marzo de 2025 ya circulan por el interior de la estructura de la estación trenes de alta velocidad, después de que entrarán en servicio 3 de las 8 vías de ancho internacional y 4 de las 10 vías de la nueva Zona de Tratamiento Técnico de Trenes (ZTTT).

Actualmente, también se está ultimando el montaje de los últimos 300 metros de vía y los tres aparatos de vía restantes de la ZTTT, cuya finalización está prevista para octubre, además de la instalación del sistema de electrificación, señalización y protección civil.