La Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta de vulnerabilidades críticas en lenguaje PHP

Imagen de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya. - AGÈNCIA DE CIBERSEGURETAT DE CATALUNYA

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha activado una alerta preventiva por la publicación de vulnerabilidades críticas en el lenguaje de programación PHP, uno de los más usados en servidores y aplicaciones web.

La agencia ha avisado a las entidades que se encuentran bajo su paraguas y trabaja con el sector público para identificar los sistemas afectados y acelerar su actualización, informa en un comunicado este jueves.

Si un atacante explotase las vulnerabilidades, podría ejecutar código de forma remota y sin autenticación en los sistemas vulnerables.

El proyecto PHP anunció el problema el 20 de octubre y publicó las versiones corregidas el 21, y varios organismos internacionales de ciberseguridad ya han recomendado su actualización "inmediata".

La agencia catalana está reforzando las capacidades de detección para monitorizar posibles intentos de explotación de estas vulnerabilidades contra activos de su ámbito.