Los Agents Rurals contabilizan 264 incendios y 2.822 hectáreas quemadas desde el 15 de junio

Aseguran que el número de agentes es "insuficiente" y reclaman un incremento de plantilla

BARCELONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Agents Rurals han contabilizado 264 incendios y 2.822 hectáreas quemadas desde el 15 de junio al 6 de septiembre en Catalunya, coincidiendo con las vacaciones de verano.

El jefe de Agents Rurals en el Vallès Oriental (Barcelona), Enric Mayà, ha explicado en una entrevista a Europa Press que el número de incendios este verano en Catalunya ha sido "bastante contenido en proporción al riesgo que se ha tenido que soportar".

"Este año ha sido un año muy duro, de altas temperaturas, situaciones meteorológicas adversas, vientos fuertes durante muchos días y sostenido", ha explicado, y ha manifestado que se ha salvado bastante bien el número de incendios que ha habido y las hectáreas quemadas comparativamente con otros años, en sus palabras.

Mayà ha concretado que en el cuerpo de Agents Rurals tienen cuatro áreas de trabajo principales: fauna, prevención de incendios, biodiversidad y medio natural y recursos forestales, y que en cada una de estas áreas tienen agentes que se organizan en diferentes campos y en distintas regiones, aunque en verano la principal tarea de todos es prevenir los incendios forestales.

INCENDIOS

Ha explicado que cuando asisten a un incendio tienen dos tareas principales: determinar el lugar de inicio del incendio y la causa, y hacer el seguimiento del incendio, ver la evolución, hacia dónde se dirige y la afectación del fuego en el territorio.

"Se establece un centro de mando con los bomberos y se coordinan todas las funciones. Los bomberos tienen la función principal de extinción del incendio y nosotros colaboramos con ellos en la medida de lo que nos requieran", ha declarado.

TECNOLOGÍA

Mayà ha asegurado que en la prevención e investigación de incendios intentan incorporar "dentro de las posibilidades" el máximo de nuevas tecnologías o elementos: cámaras térmicas para determinar puntos calientes o fallos de las estructuras y detectores de gases.

Los agentes combinan la tecnología con el equipo canino --dos perros que hacen detección de incendios de una forma muy eficiente--, que junto con los detectores técnicos de gases "pueden determinar con precisión los lugares y el tipo de acelerante que se ha podido distribuir en la zona".

FALTA DE AGENTES

Además, Mayà ha lamentado que en Catalunya solo hay unos 500 agentes repartidos en las diferentes regiones: "El número de agentes hace unos años era aceptable para poder gestionar los incendios de todo el territorio, pero hoy en día es insuficiente".

Ha aclarado que han reclamado al Govern un incremento de plantilla "porque cada año aumentan más las tareas a realizar y llega un momento en que se pone en crisis el sistema", pero ha agradecido que la ciudadanía está cada vez más concienciada con el medioambiental.

RECOMENDACIONES

Mayà ha manifestado que en los incendios lo más importante es autoprotegerse, que no se tengan actitudes que puedan favorecer la propagación del fuego, y en urbanizaciones rurales tener los tejados, las parcelas y los patios limpios.

También ha mencionado que es muy importante la vigilancia: no hacer barbacoas, no tirar cigarrillos encendidos, no tirar cohetes o petardos, ya que "todo este tipo de factores de riesgo hacen que se puedan originar incendios".