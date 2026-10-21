Aixeca el Cap insiste en "cero" pantallas después de que el Govern las mantenga en Infantil

Miembros de Aixeca el Cap en el Parlament este martes
Miembros de Aixeca el Cap en el Parlament este martes - AIXECA EL CAP
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 21 octubre 2026 11:17
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BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Aixeca el Cap ha insistido en que según las recomendaciones pediátricas debe haber "cero" tiempo de pantallas hasta los 6 años, después de que la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat anunciara este martes que mantendrá las pantallas digitales en el segundo ciclo de Educación Infantil, pero que retirará los usos libres y no tendrán acceso a Internet.

En un comunicado este miércoles, explica que este martes miembros de la plataforma comparecieron en la Comisión de Educación y FP del Parlament para profundizar en las afectaciones que tiene la digitalización en las escuelas para el aprendizaje, y también mencionando los impactos sobre la salud física y mental y "sobre el acceso a contenidos inadecuados".

La entidad lamenta que, mientras estaban compareciendo en la Comisión, el Departament "se cargaba su propio plan, contradiciendo las palabras del diputado del PSC presente en la Comisión y del presidente Illa unas semanas atrás".

"Educació publicó que las pantallas digitales no se retirarán de las aulas de Infantil y proponen numerosos usos. Recordamos que las recomendaciones pediátricas indican cero tiempo de pantallas desde el nacimiento hasta los 6 años, entre escuela y casa. Cero: No hay tiempo seguro", dice.

También asegura que el Departament "no dio orden a las direcciones de los centros para atrasar la entrega de portátiles un año, de 5º a 6º de Primaria, como se había comprometido a hacer en su Plan de Digitalización responsable".

La plataforma cree que "es una vergüenza que la participación ciudadana y las demandas de tantas familias sean menospreciadas frente a la injerencia en todos los niveles del sector privados y de las grandes tecnológicas", y pide al Govern que dé marcha atrás en estas decisiones.

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