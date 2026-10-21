Aixeca el Cap insiste en "cero" pantallas después de que el Govern las mantenga en Infantil

Miembros de Aixeca el Cap en el Parlament este martes - AIXECA EL CAP

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Aixeca el Cap ha insistido en que según las recomendaciones pediátricas debe haber "cero" tiempo de pantallas hasta los 6 años, después de que la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat anunciara este martes que mantendrá las pantallas digitales en el segundo ciclo de Educación Infantil, pero que retirará los usos libres y no tendrán acceso a Internet.

En un comunicado este miércoles, explica que este martes miembros de la plataforma comparecieron en la Comisión de Educación y FP del Parlament para profundizar en las afectaciones que tiene la digitalización en las escuelas para el aprendizaje, y también mencionando los impactos sobre la salud física y mental y "sobre el acceso a contenidos inadecuados".

La entidad lamenta que, mientras estaban compareciendo en la Comisión, el Departament "se cargaba su propio plan, contradiciendo las palabras del diputado del PSC presente en la Comisión y del presidente Illa unas semanas atrás".

"Educació publicó que las pantallas digitales no se retirarán de las aulas de Infantil y proponen numerosos usos. Recordamos que las recomendaciones pediátricas indican cero tiempo de pantallas desde el nacimiento hasta los 6 años, entre escuela y casa. Cero: No hay tiempo seguro", dice.

También asegura que el Departament "no dio orden a las direcciones de los centros para atrasar la entrega de portátiles un año, de 5º a 6º de Primaria, como se había comprometido a hacer en su Plan de Digitalización responsable".

La plataforma cree que "es una vergüenza que la participación ciudadana y las demandas de tantas familias sean menospreciadas frente a la injerencia en todos los niveles del sector privados y de las grandes tecnológicas", y pide al Govern que dé marcha atrás en estas decisiones.