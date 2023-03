Alba (Endesa) ve necesaria la reforma del mercado eléctrico para "cambiar totalmente el sistema"

Insiste en generar un exceso de producción renovable para dejar atrás los combustibles fósiles



BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de Regulación de Endesa, Juan José Alba, ha considerado necesaria la reforma del mercado eléctrico que plantea la Unión Europea para "cambiar totalmente el sistema energético" y dejar atrás la dependencia de los combustibles fósiles.

Lo ha dicho este jueves en una jornada sobre la reforma del mercado eléctrico en la sede de Enginyers Industrials, en la que también han participado el miembro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) Josep Maria Salas, el profesor de Economía y Empresa de la UPF Albert Banal-Estanol y el economista Roger Medina.

La reforma plantea impulsar los contratos de suministro a largo plazo de energía procedente de fuentes renovables, algo que Alba ve necesario para "reequilibrar los elementos del mercado".

Por otro lado, ha advertido de que este modelo "tiene sus pegas, porque es complicado y hay que negociarlo", y ha avisado del riesgo que supone para las empresas comprometerse a una contratación a largo plazo, ya que, en sus palabras, supone transacciones complicadas y caras.

Alba considera que el diseño del mercado no podrá arreglar el problema de los precios elevados si no se pone solución a la dependencia del gas y de los combustibles fósiles, y cree que, mientras esto no se termine, volverán a ocurrir crisis energéticas ante situaciones de emergencias inesperadas, como ha sido la guerra en Ucrania.

De este modo, ha insistido en "construir un volumen de capacidad renovable sin precedentes" en España para conseguir un sistema energético descarbonizado y dejar de depender de este tipo de combustibles, logrando generar así un exceso de producción renovable.

"MODELACIÓN" DEL MODELO ACTUAL

Josep Maria Salas ha considerado que la reforma planteada por la UE no supondrá "una transformación radical del mercado pero sí una modelación, una complementación" del modelo actual.

Ha afirmado que la reforma apunta a que "al final serán los consumidores quiénes decidirán cuál es su estrategia para consumir", y asegura que esto dará pie a que puedan coexistir diferentes sistemas.

También ha destacado la flexibilidad que plantea la reforma como "uno de los grandes puntos ganadores de la propuesta", y ha celebrado que habrá más interconexión de mercados entre los países de la UE.

Ha valorado que la reforma "apela a una mejor supervisión de los mercados, no solo de los de la energía sino también de los mercados financieros".