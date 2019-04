Albert Espinosa: "Me voy a nadar y a hacer una descompresión"

Publicado 23/04/2019 21:16:16 CET

El escritor Albert Espinosa, que ha sido este martes en Sant Jordi el más vendido en ficción castellana con 'Lo mejor de ir es volver' ha explicado, tras nueve horas y media firmando libros a sus fans: "Aún no estoy cansado, pero ahora me voy a nadar. Nadando haré una descompresión y será como volverlo a ver".

En declaraciones a Europa Press, Espinosa ha dicho que cada día nada durante 50 minutos, ya que le gusta al final del día ponerse dentro del agua y, concretamente este martes, recordará las firmas que ha plasmado y lo que le han comentado y regalado sus fans.

Espinosa ya consiguió ser el más vendido en 2011 en castellano y catalán con 'Si tu me dices ven, lo dejo todo', y en 2013 en castellano con 'Brújulas', y ha asegurado que no se esperaba ser el más vendido este año: "Me ha dado mucha felicidad y emoción".

VISITAS EN AVIÓN

Ha destacado de la jornada la presencia de fans que han viajado centenares de kilómetros para obtener su firma, como dos chicas de Londres, una chica de Bulgaria, cuatro de Mallorca y una de Noruega: "Me he quedado muy flipado cuando me han enseñado los billetes de avión".

También ha recordado una de las primeras fans a la que ha firmado, que le ha regalado un boli diciéndole que este martes sería el escritor más vendido en castellano: "Ha sido una pitonisa. ¡Me ha traído mucha suerte!".

Para él ha sido una jornada llena de emociones y suerte pese a la lluvia: "El día que perdí la pierna, un 23 de abril, también llovía, y al perder la pierna gané cosas increíbles. Siempre que llueve pienso que pasarán cosas buenas".