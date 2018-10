Alberto Fernández (PP) critica que no se sancione a Arran por los carteles con fotos de él, Franco y Arrimadas

Publicado 18/07/2018 11:45:13 CET

BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ha criticado este miércoles al Gobierno municipal por no sancionar administrativamente a la organización juvenil vinculada a la CUP Arran por colgar en el distrito de Les Corts una imagen de él, el dictador Francisco Franco y la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas.

Fernández, que presentó un ruego al Gobierno de la alcaldesa Ada Colau para pedir que se iniciara un proceso sancionador contra Arran, ha lamentado que no se pueda sancionar a la organización porque no dispone de NIF que le identifique en el distrito de Les Corts, ha informado el grupo municipal en un comunicado.

"En otras denuncias del Grupo Popular el Gobierno municipal utilizaba la libertad de expresión para no sancionar, y ahora el argumento es que Arran no tiene NIF en Les Corts", y ha destacado la permisividad y complicidad de Colau con los grupos radicales independentistas, en sus palabras.

En los carteles puede verse a Fernández, Franco y Arrimadas con el texto 'El Estado apunta, el fascismo apuñala. Iluminemos la oscuridad, ahoguemos el fascismo', hechos que el dirigente popular ya subrayó el pasado 5 de marzo, cuando aparecieron dichos carteles colgados en barios puntos del distrito.

"No solo sorprende que Colau no defienda las intimidaciones y amenazas en la vía pública ni siquiera cuando se hace a concejales del Ayuntamiento, sino además tampoco les sanciona administrativamente con el argumento de que no tienen NIF", ha insistido el líder popular.