Albiach (comuns) acusa a Cs de convertir el Parlament en un circo y en un "plató de televisión"

Publicado 07/10/2019 18:22:54 CET

Roldán (Cs) asegura a los votantes de los comuns que "otra Catalunya es posible"

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha criticado este lunes la moción de censura impulsada por Cs contra el presidente del Govern, Quim Torra, y ha dicho sobre el partido naranja: "Cuando no convierte en un circo el Parlament, lo acaba convirtiendo en un plató de televisión".

En su intervención en el pleno de la moción de censura, con Lorena Roldán (Cs) como candidata a la Presidencia, Albiach ha dicho que Cs nació como un partido socialdemócrata que pasó a ser liberal y a tratar de ocupar el espacio del PP, y que ahora sólo se guía por encuestas y criminaliza cualquier opción que no es la suya, según ella: "No estamos a su lado".

Ha dicho que este es el tercer acto de campaña de Cs --el primero fue con Albert Rivera e Inés Arrimadas en Vic y el segundo cuando Carlos Carrizosa fue expulsado del Parlament, según ella--, con una "moción de censura de cara a la galería, un acto de campaña que quieren que paguen todos los catalanes".

"Los números no dan. Y si dieran, nunca sería con ustedes", porque los comuns consideran que Cs forma parte del problema y no de la solución, porque basa su proyecto en la crispación, la venganza, la represión y en la negación de la situación de excepcionalidad, según Albiach, que considera que Cs no puede ser la alternativa.

Ha sostenido que Cs representa un "verdadero peligro público" donde gobierna, y ha asegurado que el partido ha recortado derechos y libertades de las clases populares en Andalucía, por lo que cree que, si gobernara en Catalunya, lo haría para los más ricos y las rentas más altas y mirando por sus propios intereses.

"Vemos mucha demagogia, chiringuitos, dedazos y falta de transparencia, que los convierte a ustedes en los alumnos más aplicados del PP", ha agregado Albiach, que se ha preguntado si Cs necesita que Vox tenga representación en una cámara parlamentaria para tener opciones de gobernar.

Roldán ha acusado la ha acusado de hacer ciencia ficción con datos en Andalucía, después de que la dirigente de los comuns haya asegurado: "Ustedes que tanto han hablado de Matrix, y creo que Roldán vive en una película de Tarantino", y ha dicho que una mentira no se convierte en verdad por mucho que se repita.

Albiach ha defendido una oposición con menos gesticulación y sin discursos de odio ni banalizaciones del terrorismo, y ha avisado de que los ciudadanos pagan a los representantes públicos "no para montar pollos ni hacer espectáculos" por lo que ha pedido al resto de grupos no dar juego a Cs, y ha dicho al socialista Miquel Iceta que no vale la pena enfadarse.

VOTANTES DE LOS COMUNS

Roldán ha asegurado que tiene un respeto profundo por los votantes de los comuns: "A ellos les quiero decir que otra Catalunya es posible. Que los catalanes no tenemos por qué resignarnos a tener gobiernos que se dedican a ignorar a más de la mitad de los ciudadanos", y ha criticado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por haber colgado el lazo amarillo en el Ayuntamiento.

Ha criticado que los comuns siempre se ponen del lado de los independentistas: "No nos extraña mucho que vayan a decir que no a esta moción de censura, no a la convivencia, no a la libertad y no a la democracia en Catalunya", ha añadido Roldán, que ha dicho que los comuns han preferido atacar al constitucionalismo y ponerse del lado de Torra.

Se ha preguntado dónde están los comuns que aplauden con cualquier partido si es en defensa de la democracia, como ha dicho que hacía su exdirigente Joan Coscubiela, y ha dicho que se llenan la boca de solidaridad cuando el nacionalismo es "claramente insolidario, y ustedes insisten en ser sus palmeros", tras lo que Albiach ha dicho que no le gusta el nacionalismo catalán pero tampoco el español.

Albiach ha afirmado que dirigentes de Cs, como Rivera y Arrimadas, se han trasladado a Madrid y sólo van a Catalunya de visita, ante lo que Roldán ha aseverado que ellos siguen defendiendo los intereses de Catalunya: "Los suyos se han ido con ERC o con Errejón. Vayan a buscarlos allí", ha dicho sobre la candidatura de Íñigo Errejón.

Aunque no apoyarán a Cs, Albiach ha sostenido que el presidente del Govern sí merece una moción de censura, porque su ejecutivo protagoniza un desgobierno y sólo se ha puesto de acuerdo en tres asuntos últimamente, según ella: rechazar la comparecencia del conseller de Interior, Miquel Buch, sobre la actuación policial en un desahucio; el "mutismo absoluto" ante declaraciones del de Educación, Josep Bargalló, y el elogio a la situación económica catalana.