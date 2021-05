Albiach (comuns) declina la abstención porque el nuevo Govern "no es bueno para Catalunya"

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha explicado este viernes que su partido rechaza abstenerse en la votación para investir al candidato de ERC a presidir la Generalitat, Pere Aragonès, porque considera que el Govern que plantea "no es bueno para Catalunya".

En su turno de réplica a Aragonès en el pleno de investidura, Albiach ha reprochado al líder republicano que no haya explorado un gobierno de izquierdas con el PSC y los comuns para no repetir la formula de Govern con Junts.

"Había una oportunidad para avanzar y empezar a hacer política de otra mantera. Pero llegará más pronto que tarde", ha vaticinado la diputada, que se ha mostrado sorprendida por la defensa de Junts que ha hecho el candidato a la Presidencia en su intervención.

Albiach ha asegurado que su propuesta de tejer futuros pactos no es pirotecnia: "Soy valenciana y me gusta la pirotecnia. Pero en política no me gusta nada. Somos gente de palabra".

"Para pirotecnia su comparecencia del día 8 de marzo, en la que dijo que estaba decidido a gobernar en solitario", ha añadido, y ha recordado a Aragonès que los ocho escaños de los comuns fueron claves para ayudar al Govern a salir de la prórroga presupuestaria.