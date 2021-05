Albiach constata una "voluntad de entendimiento" entre comuns y ERC para la investidura

Al PSC: "¿Por qué no está trabajando para que no necesitemos los votos de Junts?

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, constata una "voluntad de entendimiento" entre los comuns y ERC para desencallar la investidura del candidato republicano, Pere Aragonès, como presidente de la Generalitat, tras la reunión de los equipos negociadores de ambos partidos este lunes por la tarde.

En una entrevista en Ser Catalunya este martes recogida por Europa Press, Albiach ha agradecido el "gesto de ERC de emanciparse de Junts", al descartar por el momento gobernar en coalición con ellos, y ha deseado que Junts ceda cuatro votos para facilitar un Govern de los republicanos y los comuns, una opción que el sábado se abrió a estudiar el secretario general de Junts, Jordi Sànchez.

Albiach ha detallado que los comuns encaran las negociaciones para entrar en el Govern con la voluntad de ser "la garantía de que Junts no gobierna por la puerta de detrás", y de evitar una repetición electoral.

"Si tiene un modelo económico que es más próximo al de Ayuso que al de las salidas progresistas que este país necesita, no tendría sentido que Junts esté condicionando el Govern y esté dentro del Govern", ha añadido.

Además, ha subrayado que una repetición electoral sería "una falta de respeto a la gente", porque Catalunya necesita pasar página, afrontar la recuperación económica, la reindustrialización, el nuevo curso escolar, y la salud mental, ha detallado.

Por ello, ha llamado al PSC a facilitar un Govern de los comuns y ERC: "¿Por qué no está trabajando para que no necesitemos los votos de Junts? ¿Por qué no pueden ofrecer cuatro abstenciones?".

ILLA TEJE SU PROPIO "CORDÓN SANITARIO"

Preguntada por la negativa del candidato socialista, Salvador Illa, a facilitar la investidura de Aragonès, ha contestado: "Esto no va de partido, va de país. Le reconozco que ha ganado las elecciones, pero Catalunya necesita un Govern".

Ha sostenido que Illa ha tejido su "propio cordón sanitario" alrededor del PSC porque, a su entender, no ha buscado apoyos para plantear una alternativa más allá de los comuns, que no son suficientes para sumar una mayoría, ha recordado Albiach.

"Actitudes como las del señor Illa nos acercan a una repetición electoral", y ha considerado que si los comuns y ERC se han movido desde sus posiciones iniciales para facilitar un entendimiento, a su juicio, también lo debe hacer el PSC.