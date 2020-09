Albiach cree que Catalunya tendrá dos presidentes simbólicos si Torra "no rectifica" y convoca elecciones

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha sostenido que si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "no rectifica en las próximas semanas" ante el escenario de su posible inhabilitación, Catalunya se encontrará con dos presidentes simbólicos pero ninguno de ellos efectivo, y le ha vuelto a insistir en que convoque elecciones.

Lo ha dicho durante el Debate de Política General del Parlament que se ha celebrado este miércoles, en el que ha lamentado que no haya fecha electoral y ha pedido a Torra poner por delante los intereses de Catalunya: "No es tiempo de gesticulaciones ni entre nosotros ni con el Gobierno central, ni de juego de tronos. En esta legislatura hemos visto grandes simbolismos pero no hechos. Catalunya necesita una política de verdad y un buen Govern".

Para Albiach, Torra no tendría que ser inhabilitado como presidente de la Generalitat por haber mantenido la pancarta unas horas más de lo que ordenada el TSJC ya que, al final, "cumplió el mandato pero en diferido".

Aún así, cree que no se tendría que haber llegado hasta la situación actual: "Usted tendría que haber convocado unas elecciones antes de la vista de su juicio. Eso habría demostrado que pone a la institución por delante de su persona".

"No ha convocado aún elecciones, en lugar de eso nos encontramos con la remodelación del Govern que parece más un ajuste de cuentas en el espacio post convergente que una remodelación hecha al servicio del país", ha añadido

GOVERN

Por último, Albiach ha considerado que la actual legislatura ha estado prácticamente "perdida" desde el punto de vista económico, feminista y de lucha por la emergencia climática, ha dicho, ya que cree que el Ejecutivo catalán no ha cumplido con sus objetivos.

"Si recuperamos los discursos que hizo usted (Torra) desde el primero al último vemos que prácticamente no se han cumplido las promesas que usted hacía. Y ahora vemos su negativa a dar voz a la ciudadanía para decidir qué Govern quiere tener al frente", ha zanjado.