Albiach rechaza participar en un gobierno con JxCat y pide responsabilidad a ERC y PSC

Publicado 18/02/2020 10:47:02 CET

Albiach: "El referéndum no llegará mañana ni pasado mañana"

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado este martes que los comuns no compartirán un futuro gobierno catalán con JxCat tras las elecciones: "No participaremos en un gobierno con JxCat (...) El Govern de JxCat y ERC ha fracasado. ¿Para qué repetir errores una y otra vez?".

Así se ha expresado en una entrevista en Ràdio 4 recogida por Europa Press, en la que además ha vaticinado que las elecciones serán en otoño, y ha pedido a ERC y PSC "responsabilidad" y así evitar que los republicanos miren a JxCat, en sus palabras.

La líder de los comuns ha defendido que Unidas Podemos trabaje en el Gobierno para que Catalunya vaya avanzando con la mesa de diálogo y así conseguir elementos como el reconocimiento del autogobierno, pero ha avisado: "El referéndum no llegará mañana ni pasado mañana".

Ha asegurado que Unidas Podemos no ha renunciado al referéndum en Catalunya, sino que ha aprendido a gobernar en coalición y por tanto a buscar un punto donde todo el mundo se pueda "encontrar a gusto", y que de momento ha conseguido que el PSOE apueste por el diálogo.

MESA DE DIÁLOGO

La también coordinadora nacional de los comuns ha criticado a JxCat porque a su juicio está reclamando la figura de un mediador para la mesa de diálogo entre el Gobierno y Govern por motivos electoralistas, y ha dicho que ERC debería desacomplejarse: "ERC debe decidir si es suficientemente valiente para abandonar la formula fracasada con JxCat".

En esta línea, Albiach ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no invitara a los comuns a la reunión celebrada el lunes en la Generalitat para preparar el primer encuentro de la mesa de diálogo entre gobiernos: "Torra escucha más a la ANC que a la ciudadanía.

Considera que Torra ha sido influenciado por la ANC, que pidió que los comuns no participaran de las reuniones preparatorias de la mesa, y ha mantenido la afirmación que hizo en enero en una entrevista de que Torra pasará a la historia como el "peor presidente de Catalunya".

Además, la única candidata a las primarias de su partido para encabezar la lista de la Generalitat, ha defendido que en la mesa de diálogo, donde habrá los máximos representantes de cada Gobierno, se tendría que hablar de todo: "Es un error no hablar de temas como Rodalies, dependencia y financiación".

PRESOS

Preguntada por los políticos en prisión por el 1-O que han comenzado a salir estos días de la cárcel para trabajar, cuidar a familiares y hacer voluntariado, ha dicho que discrepa de lo que hicieron, pero que no tendrían que estar encarcelados: "No habrá solución real mientras estén en prisión".

Sobre el motivo por el que en 2017 la mayoría de diputados de su grupo mostraron el sentido de su voto --'no'-- en la declaración unilateral de independencia, ha aseverado que mostraron la papeleta porque "era una consigna del partido", y no para evitar una posible persecución judicial porque en ese momento no imaginaban que los políticos serían investigados y acabarían en prisión.