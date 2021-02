Albiach replica a ERC que los comuns no pactarán con Junts e insiste en un Govern de izquierdas

La candidata de los Comuns a la presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach. - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata de los comuns a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha replicado este lunes al candidato de ERC, Pere Aragonès, que En Comú Podem no pactará un Govern con los republicanos y con Junts, y ha insistido en acercar posturas entre fuerzas progresistas para lograr gobierno de izquierdas en Catalunya.

"No votaremos a Junts de ninguna de las formas. Que haya repetición electoral o no, no depende de nosotros, sino del resto de las fuerzas", ha mantenido en una rueda de prensa telemática para valorar los resultados de las elecciones, en las que han logrado mantener sus ocho escaños.

En cambio, ha sostenido que con la CUP coinciden en asuntos sociales y económicos, pero no en cuanto a cómo abordar el diálogo en Catalunya: "No es que nosotros descartemos a la CUP, pero quiero decir que hasta ahora son ellos quienes se han querido poner en otro lado".

Albiach ha insistido en que la apuesta de los comuns es llegar a acuerdos entre las fuerzas progresistas, aunque ha puntualizado que ella no ha hablado de tripartito: "Las fórmulas pueden ser muchas, ahí nos tenemos que encontrar".

A su entender, esa es una alternativa a fórmulas que "no han funcionado" y que llevarían a repetir errores del pasado, y ha lamentado que Aragonès insista en la suma de ERC, CUP, comuns y Junts cuando los comuns ha descartado en de forma reiterada pactar con este último.

LA LLAMADA A ILLA Y A ARAGONÈS

Tras anunciar este domingo que llamaría al candidato socialista, Salvador Illa, y a Aragonès para emplazarles a negociar, Albiach ha explicado que de momento solo han podido tener un "contacto de cortesía" con ellos, a la espera de abordar con mayor detalle posibles pactos durante la tarde de este lunes.

Ha defendido llevar esas conversaciones con discreción y responsabilidad para trasladar al Govern la mayoría a favor del diálogo que existe en el Parlament, según ella: "Si queremos que las cosas salgan bien, es mejor no hacer política de titulares y no negociar a través de los medios de comunicación".

Y ha dicho que un entendimiento entre los republicanos y los socialistas tampoco sería "ninguna novedad", puesto que estos partidos ya han llegado a acuerdos en el Gobierno central.

"No hay más alternativas", ha reiterado, preguntada por el hecho de que ERC haya decidido excluir de su ronda de contactos al PSC en vistas de negociar una investidura.

INVESTIDURA 'FAKE'

Además, ha vuelto a pedir a los candidatos que no se presenten a una "investidura 'fake'" --sin tener los apoyos necesarios--, para no perder el tiempo ni enzarzarse en trámites parlamentarios que no resuelven los problemas de la ciudadanía, ha destacado.

Preguntada por si con eso pide a Illa que no se presente, ha dicho: "Yo no soy nadie para decirle al señor Illa que se presente o no se presente, que además ha ganado las elecciones", pero ha reclamado que se haga en función de si es viable y tras llegar a acuerdos.

CORDÓN SANITARIO A VOX

Por otro lado, también ha instado a los grupos parlamentarios a acordar una "alianza estratégica antifascista" sobre cómo actuar para evitar que Vox ocupe cargos y tenga visibilidad en el Parlament --por ejemplo, ante los debates que proponga su grupo--.

"La estrategia que deberíamos tejer no es solo un posicionamiento individual de cada partido, sino que entre todos deberíamos ser capaces de sentarnos para hablar cómo le hacemos un cordón sanitario a la extrema derecha", ha concluido.