Albiol está "convencido" de que se materializará el acuerdo PP-Vox para ir juntos al Senado

Albiol (PP) en declaraciones a los medios este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a las elecciones generales por Barcelona, Xavier Garcia Albiol, se ha mostrado "convencido" de que las negociaciones entre los populares y Vox para presentarse juntos al Senado llegarán a buen puerto.

Así se ha expresado en declaraciones a los medios este lunes en plaza Catalunya, acompañado por el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona y candidato a la alcaldía, Daniel Sirera, donde ha defendido el pacto para poder llevar a cabo medidas de "higiene democrática" muy necesarias desde la cámara alta.

"La últimas noticias que yo tengo es que probablemente lleguemos a un acuerdo, que era nuestro objetivo para poder acometer estas reformas tan necesarias a través del Senado, que requieren unas mayorías amplias", ha afirmado Albiol.