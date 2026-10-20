Albiol (PP) apoya buscar una fórmula con Vox en el Senado: En lo que coincidimos "hay que avanzar"

Archivo - El alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato del PP por Barcelona a las elecciones generales del 29 de noviembre, Xavier García Albiol- Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato del PP por Barcelona a las elecciones generales del 29 de noviembre, Xavier García Albiol, ha apoyado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, busque una fórmula con Vox en el Senado, tras el pacto alcanzado por PSOE y Frente Amplio en la Cámara Alta.

"Aquello que no estamos de acuerdo lo tenemos que dejar de lado y, en lo que coincidimos, que son bastantes cosas, hay que avanzar", ha dicho en una entrevista de este martes en Antena3 recogida por Europa Press al preguntársele por esta cuestión.

Ha defendido que se tomen todas las medidas necesarias para "desmontar el entramado político" que ha organizado el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en estos últimos años, que considera que ha llevado la política a las instituciones, entre ellas el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que ve politizado.

Aún así, ha expresado que hay aspectos de "identidad propia" del PP que no son compartidos con Vox y cree que estos elementos tienen que quedar al margen y no ser negociados con la formación de Santiago Abascal.

PSOE DE PALENCIA E INMIGRACIÓN

Sobre la renuncia de los números 2 y 3 del PSOE al Congreso por Palencia tras imponer Ferraz a María Luz Martínez Seijo como cabeza de lista, Albiol ha afirmado que la situación demuestra el "desprecio" de Sánchez a sus propios militantes y que el socialista solo sus intereses.

Respecto a un supuesto cambio de postura del PP sobre inmigración, el 'popular' ha acusado al Gobierno de ser responsable de la "gran entrada de inmigración irregular de los últimos años", la cual incide en que parte de ella crea graves problemas de convivencia, delincuencia y seguridad.

"Una parte muy importante de la población española lo que está esperando es que haya movimientos para que no nos pase cosas parecidas como están pasando otros países, como es el caso de Francia", ha dicho.