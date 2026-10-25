Albiol (PP) pide "actuar con toda la contundencia que permita la ley" tras los disturbios

Archivo - El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, durante un acto con afiliados del Partido Popular de Cataluña, a 20 de septiembre de 2026 - David Oller - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badalona y candidato del PP por Barcelona a las elecciones generales, Xavier Garcia Albiol, ha pedido "actuar con toda la contundencia que permita la ley", tras los disturbios del sábado en el centro de Barcelona.

"Condeno con la máxima contundencia los disturbios que se están produciendo en Barcelona. La violencia y el vandalismo son intolerables y no pueden quedar impunes", ha subrayado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Albiol ha mostrado su apoyo a los comerciantes, los vecinos y los Mossos d'Esquadra, y ha asegurado que "la seguridad de los ciudadanos no se negocia".