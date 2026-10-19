Albiol (PP) pide frenar la política migratoria del Gobierno para no acabar "como en Francia"

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (i), durante un acto de precampaña del PP - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato del PP al Congreso por Barcelona a las próximas elecciones generales, Xavier García Albiol, ha defendido cambiar la política migratoria del Gobierno: "Si no tomamos medidas y ponemos freno a la política de Pedro Sánchez y sus socios, acabaremos como en Francia", ha sostenido.

Lo ha dicho en un vídeo publicado en Instagram este lunes, el primer episodio de la nueva sección de vídeos 'Un minuto sin filtros' que ha estrenado en el marco de la campaña electoral, y en los que "analizará la actualidad política y planteará soluciones con su estilo habitual, sin complejos y con un lenguaje que entienda todo el mundo", informa el PP en un comunicado.

Albiol ha advertido de "las consecuencias de las políticas migratorias de puertas abiertas" y ha tomado de referencia la situación de Francia para reclamar medidas que impidan reproducir problemas que atribuye a una inmigración sin control.

Por ello, ha defendido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pueda impulsar medidas para controlar la inmigración irregular: "Puerta y de vuelta a su país", ha agregado respecto a los inmigrantes que generen problemas.

La nueva sección estrenada por Albiol en sus redes forma parte de una campaña "con una fuerte presencia digital y una apuesta por conectar directamente con los ciudadanos" hasta las elecciones y con la posibilidad de mantener el formato tras los comicios, ha explicado el partido en el mismo comunicado.